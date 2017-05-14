Yunanistan'dan Muğla'ya Türkçe başsağlığı mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 23 kişinin hayatını kaybettiği Muğla otobüs kazası için Türkçe başsağlığı mesajı yayımladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 23 kişinin hayatını kaybettiği Muğla otobüs kazası için Türkçe başsağlığı mesajı yayımladı. İzmir'in Buca ilçesinden günübirlik gezi için Marmaris'e gitmek için yola çıkan tur midibüsünün Muğla'nın Sakar Geçidi rampasından inerken kontrolden çıkarak uçuruma düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, feci kazaya ilişkin Türkçe olarak başsağlığı mesajı yayınladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başınız sağ olsun komşular" ifadesine yer verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, paylaşıma Yunanca yanıt vererek teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığının Türkçe mesajına olumlu tepkiler geldi. (Manol Kostidis / İHA)
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