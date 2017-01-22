Yunanistan'dan Kıbrıs açıklaması: Türk askeri çekilmeli

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kıbrıs sorununun çözülmesini istediklerini belirterek, "Sorun nedir? Sorun Ada'nın kuzeyinin Türk ordusu tarafından işgal edilmesidir” dedi.

‘TÜRKİYE'NİN MÜDAHALE HAKKI OLMAMALI'

“Kıbrıslı Türklere azami güvenliği sağlayacak ve Kıbrıslı Rumlara da mümkün olan en üst düzeyde güvenlik oluşturacak bir çözüm bulmamız gerekiyor” ifadelerini kullanan Kotzias, şöyle devam etti:

“Kıbrıs, egemen, Avrupa Birliği (AB) ve BM'nin üyesi bir devlet olmalı. Yani; Türk ordusu Ada'yı terk etmeli. Türkiye'nin müdahale hakkının olmaması gerekiyor. Garantör güçler sistemi de kaldırılmalı.”

‘TÜRKİYE, KIBRIS VE YUNANİSTAN TERÖRE KARŞI ORTAKLAŞA TUTUM İZLEYEBİLİR'

Atina'nın Kıbrıs'ta ‘garantör güçler istemediğini' vurgulayan Dışişleri Bakanı Kotzias, Yunanistan'ın da garantör olmak istemediğini söyledi. Üçüncü bir ülkenin müdahale hakkının uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olduğunu hatırlatan Kotzias, bu nedenle bir öneri getirdiğini belirtti:

“Barış, işbirliği ve güvenlik için bir sözleşme. Bu şekilde Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan terörizm veya organize suçlar gibi tehlikelere karşı ortaklaşa bir tutum izleyebilir.”

‘SORUN, KUZEY KIBRIS'IN GAYRIMEŞRU ŞEKİLDE İŞGAL EDİLMİŞ OLMASI'

Kıbrıs'taki sorunun Türk askerinin ‘işgali' olduğunu savunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias, Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmeyeceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: “Eğer bir sorunu çözmek istiyorsak, bunun nedenlerini ortadan kaldırmamız lazım. Ne hakkında tartışıyoruz? Sorun, Kuzey Kıbrıs'ın gayrimeşru bir şekilde işgal edilmiş olması. Umarım Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümünün kendi yararına da olduğunu anlar. Zira Türkiye şimdiye kadar Kıbrıslı Türkleri koruma isteğiyle bölgedeki jeopolitik hırslarını birbirine karıştırıyor. Ama bu görüşmelerdeki mesele değil.”

‘KIBRISLI TÜRKLER EŞİT HAKLARA SAHİP OLACAK'

Adadaki halkların haklarının garanti altına alınması için federal bir sistem üzerinde çalışıldığını hatırlatan Yunan Bakan, ‘her iki halkın da eşit haklara sahip olacağını' vurguladı. “Kıbrıslı Türklerin siyasi açıdan tamamen eşit haklara sahip olacağını” belirten Kotzias, bütün önemli konularda “veto haklarının” olacağını kaydetti. En yüksek mahkemenin de, her iki halkın dörder temsilcisinden oluşacağını söyleyen Kotzias, “bu eşitlik, normal bir devletten çok daha fazla” dedi.

GÜVENLİĞİ FEDERAL POLİS SAĞLAYACAK

Kıbrıslı Türklerin kendi eyaletlerinde yaşayacağını ve güvenliklerini kendilerinin sağlayacağını belirten Kotzias, ‘federal bir polis'in de olacağını ifade etti ve bu polis gücünün yarısını Kıbrıslı Türklerin, diğer yarısını da Kıbrıslı Rumların oluşturacağını söyledi.