Yunanistan'daki darbeciler için İstanbul'da tutuklama kararı
Yunanistan'ın iade kararı vermediği darbeci askerler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine mahkemece tutuklama kararı çıkarıldı.
Yunanistan'ın iade kararı vermediği darbeci askerler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine mahkemece tutuklama kararı çıkarıldı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için Türkiye'ye iade talebini reddetmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, İstanbul 12'inci Sulh Ceza Hakimliği 8 asker hakkında tutuklanma kararı çıkardı. (Başak Akbulut/İHA)
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