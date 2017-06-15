Yunanistan'da kritik zirve

Yunanistan'ın Selanik kentinde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail liderleri üçlü zirve gerçekleştirdi.
Yunanistan'ın Selanik kentinde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail liderleri üçlü zirve gerçekleştirdi. Yunanistan'ın Selanik kentinde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail liderlerinin katılımıyla üçlü zirve düzenlendi. Zirveye Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu katıldı. Üçlü zirvenin gündeminde ekonomik iş birliği, enerji kaynakları, deniz bölgesi ve Kıbrıs sorunu yer aldı. Zirvede Selanik Ortak Deklarasyonu'nu imzalayan üç lider, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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