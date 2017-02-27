Yunanistan'da korkunç kaza !

Yunanistan'da otoyolda kontrolden çıkan aşırı süratli otomobil dehşet saçtı.

Yunanistan'da otoyolda kontrolden çıkan aşırı süratli otomobil dehşet saçtı.

Önce park halindeki bir araca çarpan otomobil, ardından da tesise girdi. Kazada araçlarda ve tesiste yangın çıkarken, ortalık da adeta savaş alanına döndü. Park halindeki araçta bulunan kadın ve çocuk hayatını kaybederken, kazaya yol açan sürücü de ağır yaralandı.

