Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yunanistan'da çöp dağları oluştu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yunanistan'da çöp dağları oluştu

Yunanistan'da belediyelere bağlı temizlik işçilerinin 8 gündür devam eden grevi, hayatı olumsuz şekilde etkiliyor.

Yunanistan'da belediyelere bağlı temizlik işçilerinin 8 gündür devam eden grevi, hayatı olumsuz şekilde etkiliyor.
Yunanistan'da 39 dereceye ulaşan hava sıcaklığı sebebiyle sağlık sorunlarından korkuluyor. Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonu'nun (POE-OTA) çağrısıyla sözleşmelerinin uzatılmamasına tepki gösterildi. Temizlik işçilerinin grev yapması üzerine Atina ve diğer bazı şehirlerde çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu. Çöp yığınları sebebiyle yaşanabilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor. Sözleşmeli çalışan temizlik işçilerinin, Sayıştay kararıyla sözleşmelerinin uzatılmasının anayasaya aykırı olduğu kararlaştırılmıştı. Kararın ardından, sözleşmeli 8 bin 500 temizlik işçisinin işsiz kalma olasılığı ortaya çıktı.
Sabah saatlerinde Başbakan Alexis Çipras, sorunu çözmek için sendika temsilcilerini başbakanlıkta kabul etti. Görüşmeden sonra açıklama yapılmadı.
(Manol Kostidis / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İşte Halil Altıntop'un yeni adresi
Rusya: Kimyasal silahların yüzde 98,9'unu imha ettik
Can Bartu yoğun bakıma alındı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
NTV Spor kapanıyor mu? NTV Spor ne zaman kapanıyor?
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
Adalet Yürüyüşü'ne provokasyon önlemi: 25 vekil görevli yeleği giyecek
Adalet Yürüyüşü'ne provokasyon önlemi: 25 vekil görevli yeleği giyecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İşte Halil Altıntop'un yeni adresi
İşte Halil Altıntop'un yeni adresi
Rusya: Kimyasal silahların yüzde 98,9'unu imha ettik
Rusya: Kimyasal silahların yüzde 98,9'unu imha ettik
Can Bartu yoğun bakıma alındı
Can Bartu yoğun bakıma alındı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu
Nur Tatar Dünya Şampiyonu oldu
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Bakan Soylu'dan o ilana sert tepki
Google'a rekor ceza
Google'a rekor ceza
Kanserin düşmanı 'karpuz'
Kanserin düşmanı 'karpuz'
85'lik ustanın dev marifeti
85'lik ustanın dev marifeti
'Gece beslenmesi alışkanlık haline gelmemeli'
'Gece beslenmesi alışkanlık haline gelmemeli'
Kışa niyet yaza kısmet
Kışa niyet yaza kısmet
Yunanistan'da çöp dağları oluştu
Yunanistan'da çöp dağları oluştu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English