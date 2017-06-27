Yunanistan'da çöp dağları oluştu

Yunanistan'da belediyelere bağlı temizlik işçilerinin 8 gündür devam eden grevi, hayatı olumsuz şekilde etkiliyor.
Yunanistan'da belediyelere bağlı temizlik işçilerinin 8 gündür devam eden grevi, hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Yunanistan'da 39 dereceye ulaşan hava sıcaklığı sebebiyle sağlık sorunlarından korkuluyor. Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonu'nun (POE-OTA) çağrısıyla sözleşmelerinin uzatılmamasına tepki gösterildi. Temizlik işçilerinin grev yapması üzerine Atina ve diğer bazı şehirlerde çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu. Çöp yığınları sebebiyle yaşanabilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor. Sözleşmeli çalışan temizlik işçilerinin, Sayıştay kararıyla sözleşmelerinin uzatılmasının anayasaya aykırı olduğu kararlaştırılmıştı. Kararın ardından, sözleşmeli 8 bin 500 temizlik işçisinin işsiz kalma olasılığı ortaya çıktı. Sabah saatlerinde Başbakan Alexis Çipras, sorunu çözmek için sendika temsilcilerini başbakanlıkta kabul etti. Görüşmeden sonra açıklama yapılmadı. (Manol Kostidis / İHA)
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