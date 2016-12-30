30.12.2016 18:16 Yunanistan Büyükelçisi kayboldu

Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiriakos Amiridis'in dört gündür kayıp olduğu bildirildi. Yunan büyükelçinin öldürülmüş olmasından şüpheleniliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Amiridis'in henüz izine rastlanmadığını doğruladı. Yunanistan'ın Brezilya Büyükelçisi Kiriakos Amiridis'in dört gündür kayıp olduğu bildirildi. Yunan büyükelçinin öldürülmüş olmasından şüpheleniliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Amiridis'in henüz izine rastlanmadığını doğruladı.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, büyükelçi dört gün önce Rio şehrinde bir araba kiraladı ve o andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Büyükelçi Amiridis'in aracını bulan Brezilya polisi, araç içinde yanmış bir cesetle karşılaştığını açıkladı ancak cesedin kimliği hakkında henüz bir bilgi vermedi.

Yunan polis teşkilatı konuyu acilen incelemek üzere Brezilya'ya bir ekip göndermeyi kararlaştırdı.



