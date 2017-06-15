Yunanistan'a müjde kredi başvurusu kabul edildi

Yunanistan'ın Avrupa Acil Yardım Fonundan talep ettiği 8,5 milyar Euro'luk acil kredi başvurusu kabul edildi.

Yunanistan'ın Avrupa Acil Yardım Fonundan talep ettiği 8,5 milyar Euro'luk acil kredi başvurusu kabul edildi.

Avrupa Acil Yardım Fonu, kısa vadede karşılanmak üzere Yunanistan'ın 8.5 milyar Euro ödünç alabileceği açıkladı. Kredi şartları, Euro bölgesi ülkeleri (Eurogroup) Maliye Bakanları tarafından bugün Lüksemburg'da gerçekleştirilen toplantıda belirlendi. Avrupa Birliği Fonu Yunanistan'a koyduğu ödeme koşullarını Eurogroup Uluslararası Para Fonu (IMF) patronu Christine Lagarde'nin eşliğinde onayladı, IMF Yunanistan'a verilecek borcu Yunan yardım programına uygun bir şekilde yapılacağına ve Yunanistanlılar'ı rahatlatacaklarına dair söz verdi.

(Büşra Altınkaya/İHA)