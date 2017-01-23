Yunanistan'a kaçan darbeci subaylar hakkında nihai karar bekleniyor
Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci subay hakkındaki nihai kararın bugün verilmesi beklenirken, mahkemeye getirilen darbeci subayların kelepçesiz olması dikkat çekti.
Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci subay hakkındaki nihai kararın bugün verilmesi beklenirken, mahkemeye getirilen darbeci subayların kelepçesiz olması dikkat çekti. Yunanistan'ın, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyor. Tüm subaylar bugün bir kez daha mahkemeye getirildi. Takım elbise giydikleri görülen darbeci subayların kelepçesiz olmaları dikkat çekti. (Manol Kostidis/İHA)
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