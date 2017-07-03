Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Antalya'nın Kaş ilçesinden Yunanistan'a bot ile geçmeye çalışan 33 Suriyeli göçmen yakalandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinden Yunanistan'a bot ile geçmeye çalışan 33 Suriyeli göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah 06.45 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri Kaş'ın Karaada önlerinde bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarını aldı. Sahil Güvenlik Botu tarafından Karaada kuzeyinde durdurulan lastik bot içerisinde 33 Suriyeli göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan Suriyeli göçmenler Kaş limanına getirildi. 33 Suriyeli göçmen Kaş'taki işlemlerin ardından kamplara gönderildi.

