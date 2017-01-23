Yunanistan 8 darbeci hakkındaki kararı erteledi

Atina Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci subay hakkında alınması beklenen kararı 26 Ocak'a erteledi.
Atina Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci subay hakkında alınması beklenen kararı 26 Ocak'a erteledi. Yunanistan'ın, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay hakkında nihai kararı vermesi bekleniyordu. Atina Yüksek Mahkemesi, bir hakimin kaza geçirmesi ve 2 hakimin de kesin kararını henüz iletmemesi nedeniyle 26 Ocak'a 15.00'e (TSİ 16.00) erteledi. (Manol Kostidis / İHA)
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