Yunanistan 5.3 ile sallandı

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan oniki adalar açığında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da da hissedildi.
Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan oniki adalar açığında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre, Ege Denizi'nde yer alan Oniki adalar açığında meydana gelen depremin 14.30 5.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Yaşanan deprem Antalya'dan dahi hissedilirken, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. (Suat Metin/İHA)
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