Yunan savaş uçağı düştü

Yunan hava kuvvetlerine ait savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü.
Yunan hava kuvvetlerine ait savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Yunan hava kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Skiros adası yakınlarında düşen uçakta pilotun kurtulduğu ifade ediliyor. (Manol Kostidis /İHA)
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