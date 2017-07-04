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Yunan sahil güvenliğinin ateş açtığı Türk gemisi Muğla'dan ayrıldı
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Yunan sahil güvenliğinin ateş açtığı Türk gemisi Muğla'dan ayrıldı

Uluslararası sularda Yunan sahil güvenlik hücum botu tarafından ateş açılan Türk Bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü limandan ayrıldı.

Uluslararası sularda Yunan sahil güvenlik hücum botu tarafından ateş açılan Türk Bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü limandan ayrıldı.
Türk karasularında Kocaeli Limanı'na gideceği öğrenilen gemiye körfez çıkışına kadar sahil güvenlik botları eşlik etti.
Dün, İskenderun Limanı'ndan yüklediği demir çeliği, Kocaeli Limanı'na götüren 88 metre uzunluğu ve 14 metre genişlikteki 'M/V ACT' adlı kuru yük gemisi, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarındaki uluslararası sularda, devriye gezen Yunan Sahil Güvenlik Hücum Botu tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine durdurulmak istendi. İddialara göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri kaptan Haluk Sami Kalkavan'dan Rodos Limanı'na demir atmasını istedi. Kaptan Kalkavan, isteği kabul etmeyip dümen kırarak devam etmek istedi. Bunun üzerine önce havaya sonra kuru yük gemisine art arda ateş edildi. Açılan ateşe rağmen durmayan kaptan son süratle Türk karasularına girerek Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Türk-Yunan karasularında devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler yardım çağrısıyla harekete geçti. Kısa sürede kuru yük gemisine ulaşan Türk sahil güvenlik hücum botunu gören Yunan sahil güvenlik botu hızla uzaklaşarak gözlerden kayboldu.
'M/V ACT' adlı kuru yük gemisine Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı 2 adet hücum bot ve bir savaş gemisi (Kurvaziyer) eşlik etti. İlçe protokolünün karşılama yaptığı kuru yük gemisi akşam saatlerinde gümrüklü limana demir attı.
Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerine kadar kuru yük gemisinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla işlemleri tamamlanan gemi, çekici römorkör yardımıyla saat 11.00'de gümrüklü limandan ayrıldı.
Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı 3 tane hücum bot körfez çıkışına kadar eşlik etti. Geminin Türk karasularında rotasını devam ettirerek Kocaeli Limanı'na gideceği bildirildi.
(Vural Efecik /İHA)

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