Yunan Sahil Güvenliği Türk gemisine ateş açtı

Yunan Sahil Güvenliği tarafından Rodos açıklarındaki Türk bandıralı gemiye ateş açıldı.

Yunan Sahil Güvenliği tarafından Rodos açıklarındaki Türk bandıralı gemiye ateş açıldı.

Ege Denizi'nde Türk bandıralı gemiye Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldığı bildirildi. İzmit'ten İskenderun'a gitmekte olduğu öğrenilen gemiye Yunan limanına yaklaşması yönünde talimat verildiği ancak kaptan Sami Kalkavan'ın bu isteği reddettiği bildirildi. Gemi demir attıktan sonra Türk Sahil Güvenlik'e bilgi verildiği aktarıldı. Gemiye 16 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

