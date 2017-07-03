Yunan Sahil Güvenliği'nin vurduğu Türk gemisiyle ilgili açıklama

Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk yük gemisine Ege'de ateş açmasının ardından olay yerine Türk sahil güvenlik botları sevk edildi.

İskenderun'dan kalkan demir çelik yüklü gemi Kocaeli'ne gittiği sırada Rodos adası ile Marmaris' in Bozburun yarımadası arasında Sögütçük mahallesi açıklarında uluslarası sularda seyrederken iki Yunan Sahil Güvenlik botunun uyarısıyla Rodos adasına yönlendirilmek istendi.

16 MERMİ İSABET ETTİ

Geminin kaptanının uyarıyı kabul etmemesi üzerine rotasını Marmaris'e doğru çevirdiği sırada önce havaya sonra da geminin üzerine ateş açıldı. Gemiye 16 mermi isabet etti.

TÜRK GEMİLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

ACT isimli gemi 2 türk sahil güvenlik botunun nezaretinde Marmaris'e doğru rotasını çevirirken bu arada Simi adasından da 2 Yunan Sahil Güvenlik botunun daha geldiği görüldü. BölgedeKİ 4 Yunan Sahil Güvenlik botu, daha sonra kendi karasularına çekildi.

DIŞİŞLERİNDEN İLK AÇIKLAMA

Dışişleri kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlgili kurumlarla temas halindeyiz" denildi.