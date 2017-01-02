02.01.2017 11:17 Yunan polis teşkilatı da Mannequian Challenge çılgınlığına katıldı

Yunan polis teşkilatı ve itfaiye teşkilatı sosyal medyada moda olan Mannequian Challenge çılgınlığına katıldı. Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde polis ve itfaiye ekipleri renkli görüntüler oluşturdu. Yunan polis teşkilatı ve itfaiye teşkilatı sosyal medyada moda olan Mannequian Challenge çılgınlığına katıldı. Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde polis ve itfaiye ekipleri renkli görüntüler oluşturdu.



ABD Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'da yaptığı Mannequian Challenge Yunanistan'da da moda oldu. Son dönemde sosyal medyada popüler olan Mannequian Challenge çılgınlığına katılan Yunan Polis Teşkilatı ve itfaiye teşkilatının eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Vatandaşlara mutlu yeni bir yıl dileyen polisler, renkli görüntüler oluşturdu.

