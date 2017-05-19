Yunan Parlamentosunun önü karıştı

Hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce gösterici Yunan Parlamentosu önünde toplandı. Polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı.

Hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce gösterici Yunan Parlamentosu önünde toplandı. Polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı.

Yunanistan'da Hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı protestolar devam ediyor. Yunan Parlamentosu önünde toplanan göstericiler, parlamento önünde bulunan polis kulübesine molotofkokteyli ile saldırdı. Göstericiler, göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polislere taş ve sopalarla karşılık verdi.

Şu anda parlamentoda Alexis Tsipras hükümetinin IMF ve AB ile anlaşmış olduğu ekonomik önlem paketi görüşülmekte ve paketin gece geç saatlerde oylanması bekleniyor.

Öte yandan 5 milyar Euroluk kesintileri öngören söz konusu paket, özellikle emeklilerin ve devlet memurlarının maaşlarının kesintiye uğramasına neden oluyor.

(Manol Kostidis / İHA)