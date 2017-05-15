Yunan parlamentosu karıştı

Yunan Parlamentosu, Yeni Demokrasi Partisi Sözcüsü Nikos Dendias'ın, Faşist Altın Safak Partisi Milletvekili İlias Kasidiaris'in konuşması sırasında önünden geçmesinin ardından karıştı.
Yunan Parlamentosu, Yeni Demokrasi Partisi Sözcüsü Nikos Dendias'ın, Faşist Altın Safak Partisi Milletvekili İlias Kasidiaris'in konuşması sırasında önünden geçmesinin ardından karıştı. Faşist Altın Şafak Partisi Milletvekili İlias Kasidiaris'in parlamentoda gerçekleştirdiği konuşması sırasında, önünden Yeni Demokrasi Partisi Sözcüsü Nikos Dendias geçti. Bu duruma sinirlenen Kasidiaris, önce eliyle sözcüye dokundu, Dendias cevap verince Altın Şafak Milletvekilleri sözcünün üzerine yürüdü. Yaşanan kargaşanın ardından parlamento karıştı. Kurulu yöneten başkan tüm Altın Şafak Partisi milletvekillerini kuruldan çıkardı. (Manol Kostidis / İHA)
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