Yunan Bakan'dan haddini aşan açıklama

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 'Yunan adasına ayak basacak olanlar, geri dönecekler mi görürüz' dedi.
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, "Yunan adasına ayak basacak olanlar, geri dönecekler mi görürüz" dedi. Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yaşanan Kardak krizine dair açıklamada bulundu. Yunan medyasına konuşan Kammenos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Genelkurmay Başkanı Kardak'a çıkmak isteseydi çıkardı" açıklamasına yanıt verdi. Kammenos, "Yunan adasına çıkamazlar. Buna karşı çıkılacaktır. Yunan adasına ayak basacak olanlar, geri dönecekler mi görürüz" ifadelerini kullandı.
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