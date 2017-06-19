Yunan ana muhalefet lideriyle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan ana muhalefet lideri Kyriakos Mitsotakis ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan ana muhalefet lideri Kyriakos Mitsotakis ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, çalışma ziyareti kapsamında Atina'da temaslarına devam ediyor. Önce Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile hem ikili hem de heyetlerarası görüşme gerçekleştiren ve ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ile görüşen Yıldırım, daha sonra ana muhalefet lideri Kyriakos Mitsotakis ile bir araya geldi. Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

