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Yün yatak ve yastıklar astımı tetkliyor
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Yün yatak ve yastıklar astımı tetkliyor

Uzmanlar, yün ve tüyden yapılmış yatak, yorgan, halı gibi eşyaların astım krizlerini tetiklediğine dikkat çekti.

Uzmanlar, yün ve tüyden yapılmış yatak, yorgan, halı gibi eşyaların astım krizlerini tetiklediğine dikkat çekti.
Astımın irsi bir hastalık olduğunu belirten Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, "Alerjik kişilerde astım riski alerjik olmayanlara göre 20 kat daha fazladır. Saman nezlesi veya cilt alerjileri olan kişilerde ise astım yüzde 70 gibi yüksek oranlarda görülmektedir. Mite adı da verilen akarlar yani ev tozları 0.1-0.5 minimetre çapında küçük canlılardır. Yaşamaları için 20 derecelik sıcaklık ve yüzde 60 arası nem idealdir. İnsanlardan dökülen deri hücreleri, saç, kıl, kepek ve diğer organik maddelerle beslenirler. En çok insanların yatakları, halılar, yastık, yorgan, kumaş kaplı mobilya ve tüylü oyuncaklarda bulunurlar. Akarların vücut proteinleri ve dışkıları alerjik özelliktedir. Akarların buralara bıraktıkları dışkıları zamanla kuruyarak ince toz haline geçer ve bu ince toz solunum yoluyla alınınca alerjik bünyeli kişilerde şikayetlere sebebiyet verir. En sık ev içi alerjenleri oldukları için ve her zaman ortamda bulundukları için yıl boyu alerji yaparlar" dedi.

"NEVRESİM VE ÇARŞAFLAR HAFTADA 1-2 KEZ EN AZ 60 DERECEDE YIKANMALIDIR"
Toplumda ev tozu alerjisi yüzde 5 oranında görülürken, astımlı hastalarda yüzde 85 ev tozu alerjisi görüldüğünü ifade eden Gürkan, "Bilhassa kış aylarında kullanılan yün ve tüyden yapılmış yatak, yorgan, halı gibi eşyalar alerjik astımlı hastalarda astım nöbetine sebep olmaktadır. Bunun için yatak odası ışık görmeli ve sık havalandırılmalıdır. Evdeki halılar kaldırılmalıdır. Kaldırılamıyorsa kısa tüylü sentetik halı veya kilim kullanılmalıdır. Yün halı kullanılmamalıdır. Evde duvardan duvara halı bulunmamalıdır. Yatak, yastık ve yorganlar yün veya kuş tüyü olmamalıdır. Elyaf, pamuk veya silikon olabilir. Nevresim ve çarşaflar haftada 1-2 kez en az 60 derecede yıkanmalıdır. Battaniye ve yorganlar ayda bir kez yıkanmalı ve yün battaniye kullanılmamalıdır. Elektrik süpürgesi ile sık sık temizlik yapılmalı ve temizlik sırasında hasta evden çıkarılmalıdır. Yer döşemeleri ıslak bezle silinmeli, ancak halılar ıslak bezle silinmemelidir. Perdeler toz tutmayan yıkanabilir kumaştan olmalıdır. Kadife koltuk ve perde, hayvan postu kullanılmamalıdır. Tüylü veya içi doldurulmuş oyuncaklar, peluş oyuncaklar yatak odasından kaldırılmalıdır. Tüylü oyuncak varsa haftada bir çamaşır makinesinde 60 derecede yıkanmalı ve buzdolabının derin dondurucu kısmında bir gece bırakılmalıdır. Mümkünse yatak, yorgan ve yastıklar akar geçirmeyen hususi antialerjik kılıflarla kaplanmalıdır" diye konuştu.
(Abdullah Çibir / İHA)
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