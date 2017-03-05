Yumuşatma çabası: Türklerle dostuz

Türk bakanların referandum toplantılarının komik gerekçelerle iptal edilmesinin ardından bir açıklama yapan Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 'Almanlar ve Türkler dosttur' açıklaması yaptı.

Türk bakanların referandum toplantılarının komik gerekçelerle iptal edilmesinin ardından bir açıklama yapan Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Almanlar ve Türkler dosttur" açıklaması yaptı.

Çarşamba günü Berlin'de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek olan Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Bild am Sonntag gazetesinde yayınlanan makalesinde Türk-Alman dostluğuna vurgu yaptı. Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler önemli bir dönemden geçiyor. Bundan dolayı da ülkeler arasındaki dostluk temellerinin bozulmasına izin vermemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bild am Sonntag gazetesinde misafir kalem olarak köşe yazan Gabriel, yazısında Türkiye ile Almanya arasında var olan dostluğun bu günlerde yaşanan diplomatik ve politik fikir ayrılıklarından daha derin olduğunu belirterek, "Almanlar ve Türkler dosttur. Gerginliği, nefreti ve görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakmak gerekir" dedi.

