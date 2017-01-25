Yumurta topuğa ilgi bitmiyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinin sembolü 'yumurta topuk' ayakkabı hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi görüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin sembolü 'yumurta topuk' ayakkabı hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi görüyor.

Üretimi sadece Çarşamba'da yapılan ve Çarşamba ile özdeşleşen yumurta topuk ayakkabıya ilgi devam ediyor. Kendine özgü yapılış tarzı olan Çarşamba ayakkabısının ünü yurt dışına kadar ulaştı. Yumurta topuk ayakkabıyı gençlerin de ilgi gösterdiğini belirten Çarşambalı ayakkabı ustaları Çarşamba ayakkabısına yurt içinden ve yurt dışından talep olduğunu söyledi.



"GENÇLER DE KULLANIYOR"

Çarşambalı 50 yıllık ayakkabı ustası Fahrettin Tınaztepe, "Çarşamba ayakkabısının en büyük özelliği komple tek deriden olması. Topuğuna basılıp çekilebilir rahat bir ayakkabı. Çarşamba ayakkabısı sağlık açısından da iyidir. Hazır ayakkabılar çıktıktan sonra kullanım sayısı azaldı ama hala kullanımı devam ediyor. Çeşitli illere gönderiyoruz. Gençlerde kullanıyor bunları" dedi.



"YUT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN TALEP EDEN OLUYOR"

Çarşamba ayakkabısının farklı özellikler taşıdığını belirten ayakkabıcı Yaşar Özpınar, "Yumurta burun, yumurta ökçe, hakiki deri, bağcıklı ve bağcıksız Çarşambaya özel bir ayakkabıdır. Yapılış tarzı diğer ayakkabılardan farklıdır. Fiyatları 60-100 TL civarında değişiyor. Yurt içinden ve yurt dışından talep eden oluyor. Ayrıcalıklı bir giyimi olduğu için bunu herkes giymez. Topuklu sevmeyen giymez. Yarım ökçelileri de vardır. Onları herkes giyer" diye konuştu.

(Gökhan İçkilli - Kenan Akyüz / İHA)