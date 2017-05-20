Yulara eli dolanan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ata bağlı yuların eline dolanması sonucu sürüklenen 15 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ata bağlı yuların eline dolanması sonucu sürüklenen 15 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bağlı köyünde 15 yaşındaki Tuba Akkoyun, ahırdaki atı yemlemek için çıkarmak istedi. Aniden huysuzlanan at kaçmaya başladı. Akkoyun, atın yularının eline dolanması nedeniyle taşlık alanda yaklaşık 500 metre sürüklendi.

Olayı fark eden köy sakinleri durumu 112 sağlık ekipleri ve Jandarma'ya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Tuba Akkoyun'un cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Cuma Sarı/İHA)