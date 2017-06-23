Yüksekten düşen kaya can aldı

Gürcistan'da dağdan düşen kaya can aldı. Arkadaşıyla birlikte yürüyen adam yüksekten düşen kayayı görünce kaçmaya çalıştı. Ancak yapamadı. Dev kaya adamın tam da üzerine düştü. 26 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, inanılmaz olay kameraya yansıdı.
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