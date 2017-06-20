Yüksekovalı Yağmur köprünün gece manzarasını izledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Yağmur'un İstanbul'u görme hayalini gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Yağmur'un İstanbul'u görme hayalini gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder'in İstanbul'u görmek isteyen kızı için ışıklı ve martı sesli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketini yapması, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığının da bulunduğu birçok kurum ve kuruluşu harekete geçirmişti. Önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın daveti ile İstanbul'a gelen küçük Yağmur ve babası Aydın Güder kendileri için hazırlanan iftar yemeğini boğaz manzaralı bir restoranda yedi.

Işıklarıyla boğazı süsleyen köprüyü saatlerce izleyen Yağmur çok mutlu olduğunu söyledi. Kızının hayalini gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden baba Aydın Güder, "Şu an bir rüyada gibiyiz. Haber İhlas Haber Ajansı tarafından yayınlandığından beri büyük bir ilgi ve alaka var. Allah herkesten razı olsun. Bugün Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bizi ağırladı ve kendisi diğer çocuklarım ve eşimin de İstanbul'a getirilmesi için talimat verdi. Bizi bayrama kadar ağırlayacaklarını söylediler" dedi.

Boğaz köprüsünün gece manzarasını izleyen küçük Yağmur ve babası yarın da İstanbul'u gezecekler.

