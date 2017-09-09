09.09.2017 13:41 Yüksekova'da patlama: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü Çobanpınar Piyade Hudut Karakoluna bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde teröristlerce taranan ve içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiği Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ.'ye (VEDAŞ) ait aracı almaya giden çekicinin dönüş yoluna girmesiyle önceden döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada çekici sürücüsü Yaşar Arslan ile yanındaki Sabri Özatlı ve İsa Alıcı yaralandı. Olay yerine giden ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

(Ömer Oğuz/İHA)

