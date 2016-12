31.12.2016 08:57 Yüksekova'da 6 bin öğrenciyi heyecanlandıran mektuplar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yeni Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı bir ilki gerçekleştirerek TEOG ve LYS sınavı öncesi ilçedeki 6 bin öğrenciye ayrı ayrı mektup gönderdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yeni Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı bir ilki gerçekleştirerek TEOG ve LYS sınavı öncesi ilçedeki 6 bin öğrenciye ayrı ayrı mektup gönderdi.



İlçeye atanır atanmaz eğitim konusuna öncelik veren Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören, TEOG ve LYS adayı 6 bin öğrenciye mektup gönderdi. Kopya mektuplar yerine her bir öğrenciye adı ve soyadıyla hitap edilen Kaymakam Kaşıkçı, öğrencilere çeşitli tavsiye, önerilerde bulunarak başarı dilekleri iletti.



2 sayfalık mektupları alan öğrenciler büyük heyecan yaşadı. İlk kez bir devlet görevlisinden mektup aldıklarını belirten öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.



6 bin mektubu dağıtmak ise kolay olmadı. İlçedeki PTT Şubesi görevlileri kar kış demeden bir haftadır tek tek öğrencilerin adreslerine giderek mektupları bizzat öğrencilere teslim ediyor. PTT dağıtım görevlisi Ali Ayhan, şimdiye kadar 3 bin adet mektup dağıttıklarını, kalan mektupları da dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.



Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'nin kapısında mektubunu teslim alan öğrencilerden Merve Özdemir, İHA kameralarının önünde mektubunu açarak okudu.



"İlk kez büyük bir isimden mektup alıyorum"



Mektubu aldığında çok duygulandığını belirten Pınar Çelik, "Mektupta yazanlar bana sınav öncesi motivasyon sağladı. Sadece velilerimizin değil Kaymakamların da üzerimize düştüğünü ve bize ilham verdiğini gördüm. Büyük bir çaba sarf etmem gerektiğini öğrendim. Kaymakamımıza çok teşekkür ederim çünkü bu mektubu aldığımda aşırı bir şekilde duygulandım. Artık ülkem için hayırlı bir vatandaş olmaya karar verdim, bunun için büyük çaba sarf edeceğim. Daha önce resim yarışmalarına katılıp belgeler almıştım ama ilk defa büyük bir isimden mektup alıyorum. Bu büyük isim de mektubunda çok büyük tavsiyelerde bulunuyor. Bunlara uyacağım" dedi.



Her bir öğrenciye ismi ve soyadı ile hitap edilen mektupta, Kaymakam Kaşıkçı'nın LYS ve TEOG sınavları öncesi öğrencinin kendisine ve velisine çeşitli tavsiye, öneri ve başarı dilekleri yer alıyor.



"Kendine, ailene ve ülkemize olan sorumluluklarını bil"



Kaymakam Kaşıkçı mektubunda velilere öğrencilere ders çalışma imkanı sunmak ve destek vermek çağrısında bulunarak, "Bundan böyle uysallık, gönül almak, katlanmak, hoşgörü ve çalışmak senin görevin, sizleri eleştirmek, doğruları bulmak için eksiklerinizi görmek bizim görevimizdir. Sabretmesini bil, büyüklerini say ve onların rızasını al, açık sözlü ve bilgili ol, kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Sevgi ve bilgi hayatının temeli olsun. Kendine, ailene ve ülkemize olan sorumluluklarını bil ve ona göre çalış. Halk arasında bir söz vardır. 'Ham armut yenmez, yense bile insanın bağrında kalır.' Bilgisizlik tıpkı ham armut gibidir. Azimli ol, azminden dönme, kararsız olma, çıktığın yolu ve taşıyabileceğin yükü bil. Her işin gereğini vaktinde yap ve ihmal etme, sözü söz olsun diye söyleme, yoksa sözün esiri olursun" ifadelerine yer verdi.



"Geleceğin büyük Türkiye'sinde sen yoksan bir kişi eksiğiz demektir"



Mektupta, "Geleceğin büyük Türkiye'sinde; eğer sen yoksan; Türkiye'nin tarihi bir kişi eksik yazılacaktır. Eğer sen yoksan; bir kişi eksiğiz demektir. Bu itibarla Büyük Türkiye'nin, aziz milletimizin gelecekteki sahibi sen olacaksın. Ona göre sorumluluğunu bil ve çalış. Büyük Türkiye hiç şüphesiz siz sevgili gençler tarafından inşa edilecek ve gelecekte sizlerin sahibi olduğu büyük bir Türkiye olacaktır" ifadeleri kaydedildi.