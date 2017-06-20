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Yüksekova'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Yüksekova'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan top atışları sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan top atışları sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Haziran 2017 günü Yüksekova ilçesi Hisardağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik Üs Bölgesinde bulunan görevlilerce yapılan sınır gözetleme faaliyeti esnasında, Ganizer Tepede 3 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan topçu atışı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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