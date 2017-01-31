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Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
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Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan ve 30 yıldan 83 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan ve 30 yıldan 83 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 Kasım 2016'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yüksekdağ hakkında, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından 30 yıldan 83 yıla kadar hapis cezası istenen 92 sayfalık iddianamede, Yüksekdağ'ın örgütün yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi. İddianamede Yüksekdağ'ın Kobani olayları olduğu dönem HDP MYK'sında bulunduğu, halkın sokağa çağrıldığı açıklamaya imza attığı ve sokak olaylarının meydana gelmesinden sorumlu olduğu belirtilerek, hendek olaylarını ve terör saldırılarını sahiplendiği, terör örgütünün ideolojisini açıkça benimsediği kaydedildi. İddianamede, Yüksekdağ'a verilecek olan cezanın Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yarı oranında artırılması da istendi.


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