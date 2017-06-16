Yüksekdağ hakkında fezleke hazırladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke hazırlandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke hazırlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Yüksekdağ'ın, 9 Nisan 2016 tarihinde Van'da katıldığı HDP kongresinde yaptığı konuşmanın içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi. Fezlekede, Yüksekdağ'ın konuşma içeriğinin eleştiri hürriyeti kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ hakkındaki fezleke, TCK'nın 299/3 maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığına gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başta bir suçtan Kocaeli 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutuklu bulunduğundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Yüksekdağ hakkında, Adalet Bakanlığının izin vermesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kovuşturma başlatılabilecek. Yüksekdağ hakkında, konuşma içeriğinde "suçu ve suçluyu övdüğü" ve "terör örgütünün propagandasını yaptığı" gerekçesiyle de ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

