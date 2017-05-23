Yüksek sesle simit satışına ceza

İzmit'te gürültülü satış yapan simitçiye 3 gün tezgah kapama cezası verildi.

İzmit'te gürültülü satış yapan simitçiye 3 gün tezgah kapama cezası verildi.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şehir merkezinde bir simitçinin yüksek sesle ve tezgah haricinde simit sattığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İzmit Zabıtası, gürültü kirliliği oluşturarak vatandaşları rahatsız eden simitçiye 3 gün tezgah açmama cezası verdi.

Zabıta yetkilileri, kurallara uymayanları öncelikle sözlü ve yazılı olarak uyardıklarını, uyarıları dikkate almayanlar hakkında da yasal işlem yaptıklarını belirterek," Şehir merkezindeki simitçiyi de daha önceden uyarmıştık. Uyarıyı dikkate almadığı için tezgah kapama cezasıyla cezalandırıldı. Belediye Kuralları Uygulama Yönetmeliğine göre, çevre sakinlerinin rahat ve huzurunu bozacak şekilde gürültülü satış yapmak, simitlerin nakledilmesinde kullanılan nakil araçlarının üzerinde simit satışı yapmak, simit nakli sonrası bu araçları satış yerinde bekletmek veya gelişigüzel olarak cadde üzerinde bırakmak yasaktır" dediler.

(İsmail Gündüz / İHA)