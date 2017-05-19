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Yüksek öğrenim aşkı yaş tanımıyor
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Yüksek öğrenim aşkı yaş tanımıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ülke genelindeki 183 üniversitede 7 milyon 198 bin 987 öğrencinin öğrenim gördüğünü duyurdu. Halihazırda üniversitelerde 65 yaş üstü 2 bin 194 öğrenci öğrenimini sürdürürken, 16 yaşından küçük 98, 16 yaşında ise 60 bin 217 genç, çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görüyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ülke genelindeki 183 üniversitede 7 milyon 198 bin 987 öğrencinin öğrenim gördüğünü duyurdu. Halihazırda üniversitelerde 65 yaş üstü 2 bin 194 öğrenci öğrenimini sürdürürken, 16 yaşından küçük 98, 16 yaşında ise 60 bin 217 genç, çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görüyor.
YÖK'ün Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi verilerine göre, 2016 - 2017 döneminde devlet ve vakıf üniversitelerindeki öğrenci sayısı rekor seviyeye ulaştı. 3 milyon 886 bin 107'si erkek, 3 milyon 312 bin 880'i kız olmak üzere üniversitelerde toplam 7 milyon 198 bin 987 öğrenci bulunuyor. Bunlardan 91 bin 267'si doktora öğrencisi. 6 milyon 629 in 961 öğrenci devlet üniversitelerini tercih ederken, 554 bin 218 kişi de vakıf üniversitelerinde yüksek öğrenimlerini sürdürüyor. Ülke genelinde 112 devlet, 65 vakıf üniversitesi ve 6 adet de vakıf meslek yüksek okulu (MYO) eğitim veriyor. Bu üniversiteler bünyesinde bin 635 fakülte, 466 yüksekokul, 955 MYO, 2 bin 894 araştırma ve uygulama merkezi hizmet veriyor. 17 bin 622 farklı bölümün bulunduğu üniversitelerde 26 bin 591 programda öğrencilere eğitim veriliyor.
Üniversitelerde 15 yaşından 70 yaşa kadar farklı yaş gruplarından öğrenci öğrenim görüyor. 7 milyon 198 bin 987 öğrenciden sadece 98'i 16 yaş altında bulunuyor. 16 yaşında 60 bin 217 öğrenci, 17 yaşında 7 bin 950 öğrenci ve 18 yaşında ise 257 bin 977 öğrenci çeşitli fakültelerde yüksek öğrenimlerini sürdürüyor. Üniversitelerde 30 yaş üstünde ise tam 1 milyon 799 bin 129 öğrenci bulunuyor. Üniversite okuma hayalleri içinde ukde kalan ihtiyar delikanlılar da ilerlemiş yaşlarına aldırış etmeden üniversitelerin yolunu tuttu. Ülke genelinde 65 yaş üstü 2 bin 194 kişi halen çeşitli fakültelerde öğrenimlerine devam ediyor. Bunlardan 28'i devlet üniversitelerindeki 4 yıllık fakültelerde örgün eğitim programlarında öğrenimlerini sürdürüyor. 2015/2016 yılında 802 bin 822 kişi üniversitelerden mezun olurken, bu sayının bu sene 1 milyonu aşması bekleniyor.
Öte yandan, ülke genelindeki 183 üniversitede 22 bin 535'i profesör, 14 bin 203'ü doçent, 34 bin 652'si yardımcı doçent, 9 bin 799'i okutman, 3 bin 774'ü uzman, 45 bin 321'İ araştırma görevlisi, 20'si çevirici olmak üzere toplamda 151 bin 763 öğretim elamanı bulunuyor.

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