Yüksek miktarda kafein öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 yaşında bir genç, yüksek miktarda kafein içtiği için hayatın kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 yaşında bir genç, yüksek miktarda kafein içtiği için hayatın kaybetti.

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde Davis Cripe adlı bir genç, yaklaşık 2 saat içinde 3 kez kafeinli içecek içtiği için hayatını kaybetti. Asitli içecek, kahve ve enerji içeceğini 2 saat içinde art arda içen 16 yaşındaki gencin hiçbir sağlık sorunu olmamasına rağmen aşırı kafeinden dolayı kalbi durdu. Gencin babası, oğlunun ölümünden dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek "Çocuklarınıza enerji içeceklerinin tehlikeli olduğunu anlatın" sözleriyle aileleri uyardı.



GÜNLÜK KAFEİN LİMİTİ 400 MİLİGRAMI AŞMAMALI

Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, günlük kafein limiti 400 miligramı aşmamalı. Öte yandan, uzmanlar ve bilim insanları günde dört bardaktan fazla kahve içmenin sağlıklı insanlar için bile tehlikeli olabileceğini belirtiyor.

