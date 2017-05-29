Yüksek gerilim hattında 4 saat süren intihar girişimi

Konya'da prefabrik evlerine gelen 2 bin liralık elektrik borcunu ödeyemeyince yüksek gerilim hattına çıktığını iddia eden 19 yaşındaki genç, yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından itfaiye sepetine binerek yanına çıkarılan kardeşi tarafından ikna edildi.

Konya'da prefabrik evlerine gelen 2 bin liralık elektrik borcunu ödeyemeyince yüksek gerilim hattına çıktığını iddia eden 19 yaşındaki genç, yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından itfaiye sepetine binerek yanına çıkarılan kardeşi tarafından ikna edildi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Orgeneral Tural Mahallesi Nehir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 metre uzunluğundaki yüksek gerilim hattında bir kişinin oturduğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye hava yastığı açarken, polis ekipleri de sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yüksek gerilim hattındaki enerji de görevliler tarafından kesildi. Polis yüksek gerilim hattına çıkan Onur H.'nin (19) daha önce de intihar girişimlerinde bulunarak istediği para verilince aşağı inen kişi olduğunu belirleyince telefonla şahsa ulaştı. Telefonla ikna edilmeye çalışılan Onur H., bin 500 liranın PTT hesabına yatırılmaması halinde aşağıya inmeyeceğini söyledi. Bu sırada bulunduğu yeri sürekli değiştiren Onur H., yaptığı tehlikeli hareketleriyle de korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Emniyet yetkililerinin uzun süren ikna çabalarının ardından Onur H., itfaiye sepetine binerek yanına yaklaşan kardeşinin sözleri üzerine aşağı inmeye razı oldu. Aşağıya indikten sonra çevresinde bulunanlardan sigara isteyen Onur H., daha sonra polislere ailesi ile yaşadığı prefabrik evin elektriğinin kesildiğini ve 2 bin lira borçlandırıldıklarını, bu parayı ödeyemeyince de intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürdü. Onur H., polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görgü tanıkları, Onur H.'nin 4 saattir direkte bulunduğunu söyledi.

(H. İbrahim Parlak - Ahmet Ataş / İHA)