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Yüksek gerilim hattı direğinde intihar kovalamacası
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Yüksek gerilim hattı direğinde intihar kovalamacası

Adana'da sevgilisinden ayrılan 16 yaşındaki bir çocuk yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulunurken, bir arkadaşının ise direğe çıkıp onu kovalaması görenleri hayrete düşürdü.

Adana'da sevgilisinden ayrılan 16 yaşındaki bir çocuk yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulunurken, bir arkadaşının ise direğe çıkıp onu kovalaması görenleri hayrete düşürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisinden ayrılan M.Ş. (16) bunalıma girerek yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Onu gören vatandaşlar da polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri direğin altına hava yastığı açtı. Polis ise çocuğu ikna etmeye çalıştı. Ancak çocuk bir türlü ikna olmadı. Bu sırada olay yerine M.Ş.'nin bir arkadaşı gelerek onu ikna edebileceğini söyleyip itfaiyenin merdiven sepetine binerek direğe çıktı. M.Ş. direkte garip hareketler yapmaya başladı. M.Ş. direğe çıkan arkadaşı da yanına yaklaştıkça kaçtı. Arkadaşının kovalaması, M.Ş.'nin ise direkte kaçması ilginç bir görüntü oluşturdu.

MERAKLI VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ
Bu arada, yoldan geçenler intihar girişimini film izler gibi seyrettiler. Bazı vatandaşlar kaldırıma oturup izledi, bazı vatandaşlar bu anları görüntülemek için birbiriyle yarıştı.
Yoldan elektrikli bisikletiyle geçen bir vatandaşın da durup hem bu anı çocuğuna izletmesi hem de telefonu ile görüntülemesi herkesi hayrete düşürdü.
M.Ş. bir süre sonra polisin iknası sonucu intihardan vazgeçerek aşağı indi.
(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)

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