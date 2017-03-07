Yüksek faturaya kızıp elektrik üretti

Adıyaman'da yüksek gelen elektrik faturalarına kızan vatandaş, yeni yaptığı 3 katlı evinin ve atölyesinin elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için güneş enerjisiyle elektrik üretmeye başladı.

Adıyaman'da yüksek gelen elektrik faturalarına kızan vatandaş, yeni yaptığı 3 katlı evinin ve atölyesinin elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için güneş enerjisiyle elektrik üretmeye başladı.

Uzun yıllardır esnaflık yapan İbrahim Ekinci yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturalarına kızınca, yeni yaptırdığı 3 katlı evin çatısına güneş panelleri koyarak kendi elektriğini üretmeye başladı. Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten Ekinci, ikamet ettiği 3 katlı evin ve evin bodrum kısmında bulunan atölyesinin elektrik ihtiyacını karşıladı. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ütü, televizyon, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi benzeri elektrikli aletleri rahatlıkla kullanabilen Ekinci, aynı zamanda atölyesinde bulunan kaynak, demir doğrama, boya ve sayaç dikim makinesini de rahatlıkla çalıştırabiliyor.

Kendi ürettiği elektriği zaman zaman tarımsal sulamada da kullanan Ekinci, güneş enerjisi ile elektrik üretmeyi herkese tavsiye ettiğini söyledi. Güneş enerjisi ile aylık 800 ile bin lira kadar elektrik faturasından kurtulduğunu söyleyen Ekinci, güneş ve rüzgar enerjisinin Türkiye'de daha çok kullanılması gerektiğini vurguladı.

Ev ve atölyenin elektrik ihtiyacını ürettiği elektrikle karşılamasından dolayı elektrik ile doğalgaz aboneliğinin olmadığını söyleyen İbrahim Ekinci, "Biz kendi elektriğimizi üretiyoruz. Elektriğimiz bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Biz faturalardan oldukça bıktık ve ondan dolayı da böyle bir çözüm ürettik. Solar panelleri hem kendi elektrik ihtiyacımızı hem de çatı vazifesi gördü. Ben bu sistemi herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Cihan Kizir/İHA)