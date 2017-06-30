KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Yüksek Adliye Kuruluna emekli yargıç Çetin Veziroğlu'nu atadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Yüksek Adliye Kuruluna emekli yargıç Çetin Veziroğlu'nu atadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Yüksek Adliye Kuruluna emekli yargıç Çetin Veziroğlu'nu atadığı açıklandı. 1947 yılında Mehmetçik'te doğan emekli yargıç Çetin Veziroğlu, Ankara Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra, Central London Politeknik'ten mezun olmuş, 1976 yılında avukatlık mesleğine başlamıştı. 2 dönem milletvekilliği de yapan Çetin Veziroğlu, 1993 yılında atandığı yargıçlıktan 2007 yılında emekli olmuştu.

Yüksek Adliye Kurulu ise Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Mahkeme Yargıcı, Başsavcı, Cumhurbaşkanı'nın tayin ettiği bir üye, KKTC Meclisi'nin tayin ettiği bir üye ve Barolar Birliği'nin atadığı bir üyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından atanan üyenin görev süresinin dolması üzerine, yeni üye göreve 1 Temmuz'da başlayacak.

