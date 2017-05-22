Yük treni üzerinde fotoğraf çekmek isterken akıma kapıldı

Eskişehir'de, fotoğraf çektirmek için çıktığı yük treni vagonunun üzerinde 30 bin voltluk elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Ebru Demir kurtarılamadı.

Eskişehir'de, fotoğraf çektirmek için çıktığı yük treni vagonunun üzerinde 30 bin voltluk elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Ebru Demir kurtarılamadı.

Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Demir, dün yaşanan talihsiz kazanın ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İlk müdahalesi burada yapılan Demir, ambulansla Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edilirken Polatlı ilçesi yakınlarında yoldayken hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesinin, otopsinin ardından Eskişehir'de Toprağa verilmesi bekleniyor

