Yük gemisine düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada

Avcılar Ambarlı Limanı'nda önceki gün bir yük gemisinde ele geçirilen 215 kilogram uyuşturucu madde, bugün basın mensuplarına gösterildi. Polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı.

Avcılar Ambarlı Limanı'nda önceki gün bir yük gemisinde ele geçirilen 215 kilogram uyuşturucu madde, bugün basın mensuplarına gösterildi. Polisin nefes kesen uyuşturucu operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı.

Gelen bir ihbar üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya'dan hareketle İspanya ve Yunanistan üzerinden Salı günü Ambarlı Limanı'na ulaşan bir gemiye operasyon düzenlenmiş, Yunanistan'dan itibaren takibe alınan gemide jelatin yüklü bir konteynerde X-ray taramasında uyuşturucu madde tespit edilmişti. Jelatin yükünün arasında valizler içinde gizlenmiş şekilde 193 pakette toplam 215 kilo 589 gram saf kokain bugün gazetecilere gösterildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir basın sergisi düzenledi.



NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA

Narkotik polisinin, daralı ağırlığı 215 kilo 589 gram olan kokain ile ilgili operasyonu sürerken, kuru yük gemisine yapılan operasyon polis kameraları tarafından da kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, narkotik polisinin açık denizde takip ettikleri gemiye limanda tırmanmaları ve girmeleri yer alıyor. "Maya", ve "Fırtına" adlı uyuşturucu köpeklerinin konteynerdeki çalışması ve ele geçirilen uyuşturucular da paketler halinde görülüyor. Ekiplerin gemiye tırmanması ile başlayan görüntülerde konteynerde jelatin yükünün arasında valizler içinde gizlenmiş şekilde 193 pakette toplam 215 kilo 589 gram saf kokain bulunuyor.

(Sadık Kahraman /İHA)