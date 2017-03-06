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Yük gemisinde şüpheli ölüm
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Yük gemisinde şüpheli ölüm

Tekirdağ'a yanaşan Panama bandıralı bir kuru yük gemisinde Gürcistan uyruklu bir kişi ölü bulundu.

Tekirdağ'a yanaşan Panama bandıralı bir kuru yük gemisinde Gürcistan uyruklu bir kişi ölü bulundu.
Olay, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde limana yanaşan 8 bin 183 grostonluk Panama bandıralı bir gemide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limana yanaşan gemide, Ramaz S.'nin olmadığını fark eden gemi personelleri, gemide arama çalışması başlattı. Gemide bulunan talaş ve yonganın böceklenmeye karşı korunması için yapılan ilaçlanma nedeniyle geminin ambarına giremeyen personeller, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle gemi ambarına inerek Ramaz S.'nin cesedine ulaştı. Ekiplerin güçlükle gemi ambarından çıkardıkları Ramaz S.'nin karbonmonoksit ve nitrojen penoksit'ten zehirlenerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Gürcistan uyruklu olduğu ve gemi personelinden olduğu öğrenilen Ramaz S.'nin cesedi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, Ramaz S.'nin gemi ambarına düştüğü tahmin ediliyor.
(Halil Dağ - Yakup Güler / İHA)

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