Yük asansörü düştü: 1 ölü

Samsun'da yük asansörünün düşmesi konucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da yük asansörünün düşmesi konucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı iş yerinde yük asansörünün 2. kattan düşmesi sonucu asansörde bulunan Cevat Güler (56) ağır yaralandı. İş yeri sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırılan Cevat Güler, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 3 çocuk babası Cevat Güler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muammer Ay/İHA)