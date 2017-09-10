Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yücel Koç sordu: Yalan mı ?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yücel Koç sordu: Yalan mı ?

Türkiye Gazetesi Yazarı Yücel Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ameliyata gireceği sırada FETÖ'nün MİT Müsteşarı'nı gözaltına almaya çalışmasıyla başlayan süreci hatırlatarak sordu: 'Fetullahçı düşmanı görünen CHP ve Aydın Doğan medyası, FETÖ'nün gerçek yüzü ile karşılaştığımız bu süreçten itibaren hep FETÖ'nün yanında yer aldı. Yalan mı?'

Türkiye Gazetesi Yazarı Yücel Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ameliyata gireceği sırada FETÖ'nün MİT Müsteşarı'nı gözaltına almaya çalışmasıyla başlayan süreci hatırlatarak sordu: "Fetullahçı düşmanı görünen CHP ve Aydın Doğan medyası, FETÖ'nün gerçek yüzü ile karşılaştığımız bu süreçten itibaren hep FETÖ'nün yanında yer aldı. Yalan mı?"
Türkiye Gazetesi Yazarı Yücel Koç, bugün "Ahtapotun kolları" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazısında CHP ve Aydın Doğan medyasının darbeye kadar FETÖ'nün yanında yer aldığını belirten Koç, "Milletin o geceki zaferi, bu asrın tamamına şamil olacaktır. Yani... Ne yapsanız boş, göklerden gelen bir karar vardır" dedi. İşte o yazı:
"Birkaç yazımızda kibarca dedik ki; bu ülke 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü gördü...İlkinde Başbakan ve Bakanlar asıldıÖbüründe 50 kişi idam edildi, 171 kişi işkenceden öldü...Bu darbeleri de FETÖ teröristleri yapmadı. Yapanların amacı da hiçbir şekilde ülkenin, milletin menfaati değildi. FETÖ, 15 Temmuz'da nasıl Batı'ya hizmet için teröristlerini sokağa döktüyse onlar da bu darbeleri aynı odaklar için yaptıYalan mı?
Yine dedik ki; Batıcı olmakla övünen laiklerin 28 Şubat postmodern darbesi ülkenin muhafazakâr kesimini, Anadolu sermayesini ezip geçerken FETÖ'yü güçlendirdi. Fetullah Gülen'e toz kondurmayan Bülent Ecevit, Aydın Doğan'ın bir dediğini iki etmeyen Mesut Yılmaz, FETÖ'nün kılına bile dokunmadı, aksine onların önünde kim engelse ortadan kaldırdı. FETÖ'cüler aynı dönemde 'Genelkurmay Karargâhı'nda, Genelkurmay Başkanı'nın odasında ağırlandı. Yalan mı?
O dönem derin devlet 'Beyaz Türkler'di. 28 Şubat'ı bunlar organize etti. Gericilik ve 'yeşil sermaye' yalanlarıyla Anadolu Aslanları hedef alındı. En az 500 bin şirket kapandı. Minimum 5 milyon insan işsiz kaldı. Amaçları, "Türkiye sanayileşmesin, güçlenmesin. Batı'nın arka bahçesi olmaya devam etsin"di. Bu yüzden firmaların işletme sermayeleri ellerinden alınarak, kasıtlı batırıldı. Bunların içinde bir tane bile FETÖ'nün müessesesi yoktu. Yalan mı?
AK Parti döneminde 'Batılı laik kuklaların' yaptığı Cumhuriyet yürüyüşleri, kapatma davası ve muhtıralar da hep FETÖ'ye yaradı. Ahtapotun bir kolundan kurtulmaya çalışırken, 'Batı'lı üst akıl bize öbür kolunu uzattı. Yalan mı?
Terörün bitmemesi için Oslo görüşmelerini sızdıran, Erdoğan ameliyata gireceği sırada MİT Müsteşarı'nı gözaltına almaya çalışan FETÖ'ydü. Fetullahçı düşmanı görünen CHP ve Aydın Doğan medyası, FETÖ'nün gerçek yüzü ile karşılaştığımız bu süreçten itibaren hep FETÖ'nün yanında yer aldı. Yalan mı?

DOĞAN MEDYASI FETÖ'NÜN PROJESİ MERAL AKŞENER'İ PARLATMAYA SOYUNDU
Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir.
Doğan medyası, sadece bir kez doğrunun yanında durdu, o da 15 Temmuz gecesi... Sonrasında özüne döndü... 15 Temmuz akşamı kazandığı krediyi istismar edip "Karargâh Rahatsız" manşeti attı. CHP'nin FETÖ'yü kurtarmak için uydurduğu "Kontrollü darbe" yalanına çanak tuttu. FETÖ'nün projesi Meral Akşener'i parlatmaya soyundu. Yalan mı?
Belli ki FETÖ beceremeyince, üst akıl yeniden eski kolu harekete geçirdi. Muhafazakâr kesime efelenmeleri, yeni 28 Şubat oyunlarına soyunmaları bu yüzden... Yalan mı?
Oysa umutlanmıştık... Bu sütunlarda demiştik ki, "Hayır çıksın diye uğraştığınız yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi bakın size yaradı... Artık kim yüzde 50'nin üzerinde oy almak istiyorsa toplumun geniş kesimini kucaklamak zorunda. 2019 ve sonrası büyük fırsat... Sen-ben davasını bırakalım, Yeni Türkiye'yi, hepimizin haklarını koruyacak şekilde birlikte inşa edelim..." Ama onlar bunu, "Türkiye'yi yeniden biz yöneteceğiz"e çevirmeye başladı... Yalan mı?
Az gittik, uz gittik... Sonuçta şunu öğrendik; Devşirilmiş beyinlerden kurtulmadıkça bu ülkede bize huzur yok. Ama şunu unutmayın; 15 Temmuz, imanın şaha kalktığı gecedir. Milletin o geceki zaferi, bu asrın tamamına şamil olacaktır. Yani... Ne yapsanız boş, göklerden gelen bir karar vardır..."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Lise ve yurdun çatısı alev alev yandı
100 bin kişiye konser verdi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi
İstanbul'da korkutan yangın
Mescid'i Aksa'ya yönelik saygısızlıkların...'
Forklift kadını ezdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan Kazakistan'da: 2 Milyar dolar yetmez 5 milyar dolara...
Erdoğan Kazakistan'da: 2 Milyar dolar yetmez 5 milyar dolara...
Süper Lig'in en pahalı satışları
Süper Lig'in en pahalı satışları
Fenerbahçe'de kadro silbaştan
Fenerbahçe'de kadro silbaştan
Beşiktaş'a tek gol yetti! 1-0
Beşiktaş'a tek gol yetti! 1-0
İzmir'in çılgın projesi Başbakan Yıldırım açıkladı
İzmir'in çılgın projesi Başbakan Yıldırım açıkladı
Musul'da enkazın altından binlerce ceset çıktı
Musul'da enkazın altından binlerce ceset çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Lise ve yurdun çatısı alev alev yandı
Lise ve yurdun çatısı alev alev yandı
100 bin kişiye konser verdi
100 bin kişiye konser verdi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Mescid'i Aksa'ya yönelik saygısızlıkların...'
Mescid'i Aksa'ya yönelik saygısızlıkların...'
Forklift kadını ezdi
Forklift kadını ezdi
Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan'a cevap
Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan'a cevap
Erdoğan'dan art arda görüşmeler
Erdoğan'dan art arda görüşmeler
'Aydın Doğan askerle iş birliği yapıp servetine servet kattı'
'Aydın Doğan askerle iş birliği yapıp servetine servet kattı'
Motosiklet böyle uçtu !
Motosiklet böyle uçtu !
Herakles lahidi teslim alındı
Herakles lahidi teslim alındı
'TGRT sobeledi, Aydın Doğan çıldırdı'
'TGRT sobeledi, Aydın Doğan çıldırdı'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English