Yücel İldiz Giresunspor'a veda etti

Tecrübeli teknik direktörü Yücel İldiz, Giresunspor'daki görevinden ayrıldı.

Tecrübeli teknik direktörü Yücel İldiz, Giresunspor'daki görevinden ayrıldı.

İldiz, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyururken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ligin 10. haftasında göreve başladığım Giresunspor'da 31 Mayıs 2017 itibari ile sözleşmem sona ermiş bulunmaktadır. Bu süre içerisinde sportif anlamda zor günlerden geçerek sporcularımız, yönetimimiz ve camiamızla bütünleşerek takımı play-off'a taşımayı başardık. Bilindiği üzere yarı finalde kaybettik. Kulübün ve takımın hedeflerini ileri doğru hep birlikte taşıdık. Umarım bundan sonra Giresunspor Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerler. Giresunspor'da bulunduğum süre içerisinde beni ve ekibimi göreve getiren ve son dakikaya kadar hiç desteğini esirgemeyen Sayın Başkan Mustafa Bozbağ ve yönetimine, tüm Giresunlular'a ve taraftarlara çok teşekkür eder, Giresunspor'a bundan sonraki dönemde sonsuz başarılar dilerim."

(Resul Yanbul / İHA)