01.02.2017 14:23 YSK Malatya İl Müdürü açığa alındı

Sosyal medya hesabından CHP lideri ile ilgili paylaşımda bulunduğu ileri sürülen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun açığa alındı. Sosyal medya hesabından CHP lideri ile ilgili paylaşımda bulunduğu ileri sürülen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun açığa alındı.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan paylaşımı ile tepkilerin hedefinde olan YSK Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun yaptığı açıklamada söz konusu paylaşımı 12 yaşındaki çocuğunun yaptığını iddia ederek, CHP'den ve kamuoyundan özür dilemişti. Konunun basına yansımasıyla birlikte harekete geçen Yüksek Seçim Kurulunun başlattığı soruşturma kapsamında Dursun'u açığa aldığı öğrenildi.

YSK Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun kişisel sosyal medya hesabında bir arkadaşının 'Kılıçdaroğlu'nun başı için evet" başlıklı paylaşımını paylaşmıştı. Bahse konu mesajda "Vallahi evet, billahi evet, tallahi evet. Kılıçdaroğlu'nun başı için, fakir fukaranın aşı için, anaların gözyaşı için, şehitlerin naaşı için" ifadeleri yer almıştı.



