YSK Başknaı Güven'den referandum açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Anayasa değişikliği için referandum tarihinin belli olmadığını söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Anayasa değişikliği için referandum tarihinin belli olmadığını söyledi. YSK Başkanı Güven, YSK binasına gelişinde referandum tarihi ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Güven, "Tarih belli olsun sonra konuşuruz. Tarih henüz belli değil bizim hazırlıklarımız devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı benim yetkimde değil. Belirlenince bir tarih belirleyeceğiz" karşılığını verdi. (Abdullah Sarıca / İHA)
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