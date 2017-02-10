10.02.2017 13:49 YSK Başkanı'ndan referandum açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandum kararı ile ilgili açıklama için kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasını beklediklerini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandum kararı ile ilgili açıklama için kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasını beklediklerini söyledi.

YSK Başkanı Güven, İHA muhabirinin, referandum kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ile ilgili sorusu üzerine, "Henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra soruları cevaplarız" dedi.



