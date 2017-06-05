YSK aleyhine slogan atan CHP'liler ifade verdi

Aydın'da CHP İl Gençlik Kolları Teşkilatının 'Oyuna sahip çık' sloganıyla düzenlediği referandum sonuçlarına tepki yürüyüşünde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aleyhine slogan attıkları iddia edilen 20 kişi ifade verdi.

Aydın'da CHP İl Gençlik Kolları Teşkilatının 'Oyuna sahip çık' sloganıyla düzenlediği referandum sonuçlarına tepki yürüyüşünde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aleyhine slogan attıkları iddia edilen 20 kişi ifade verdi.

CHP İl Gençlik Kolları Teşkilatının 19 Nisan Çarşamba günü düzenlediği 'Oyuna sahip çık' yürüyüşünde atılan "Hırsız YSK" sloganı üzerine YSK şikayette bulundu. Şikayet üzerine CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Yılmaz Tilki, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri, Efeler Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç'in de aralarında bulunduğu 20 CHP'li genç, Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi. İfade verme işleminin ardından emniyet binası önünde basın açıklamasında bulunan gruba İl Başkanı Bayram İnci de eşlik etti.

CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Yılmaz Tilki, 19 Nisan'da Aydın Valiliğinin onayını aldıktan sonra gerçekleştirilen eylemde 16 Nisan'da aldığı karar nedeniyle YSK'yı protesto ederken 'Hırsız YSK' söylemi nedeniyle kurumun kendilerinden şikayetçi olduğunu ve polise ifade vermeye çağrıldıklarını söyledi. Adalet Bakanlığının incelemesinin ardından olayla ilgili davanın açılıp açılmayacağına karar verileceğini belirten Tilki, "Yapmış olduğumuz eylemler sonucunda hakkımızda soruşturma açıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğünde ifade verdik. 20 partilimiz il, ilçe ve gençlik kolları yöneticilerimiz ifade verdi. Biz hakkımızı aradık" dedi.

İl Başkanı Bayram İnci ise, "Hırsız YSK" denildiğine dair bir tanımlamadan dolayı soruşturma başlatıldığını söyledi.

(Mehmet Barlas - Mehmet Sarıkaya /İHA)