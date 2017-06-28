'YPG'ye silah yardımı operasyon sonrası da sürebilir'
ABD Savunma Bakanı James Mattis, terör örgütü YPG'ye silah yardımının Rakka operasyonu sonrasında da yapılabileceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, terör örgütü YPG'ye silah yardımının Rakka operasyonu sonrasında da yapılabileceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Almaya ziyaretinde Rakka operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mattis, Rakka operasyonu sonrasında terör örgütü YPG'ye silah yardımının sürdürülebileceğini bildirdi. Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüşecek olan Mattis, Türkiye'ye verilen söz dahilinde terör örgütü YPG'den silahların geri alınmasına ilişkin soru üzerine, "Elimizden geleni yapacağız" dedi.
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